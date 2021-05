Rasizza, AD di Openjobmetis, spaventa Pallacanestro Varese su Twitter, addio in vista?

Un lampo a ciel sereno per la Pallacanestro Varese. Un tweet di Rosario Rasizza, Amministratore Delegato dell’attuale main sponsor della società, riprendendo le parole di Bulleri in vista della partita contro Brindisi, lascia molti dubbi: Openjobmetis sarà ancora con la società varesina la prossima stagione? A prima lettura, le parole di Rasizza – fondatore di Orgoglio Varese, gruppo che aiuta la società raccogliendo risorse economiche – farebbero pensare alla peggiore delle ipotesi, ma non si tratterebbe di un addio.

“Sono certo che i giocatori della Pallacanestro Varese faranno tutto quello che sarà nel loro cuore per vincere. Per me un onore e un piacere avervi sostenuto in tuti questi anni. Buona fortuna per il vostro futuro!” così Rasizza nel tweet che ha fatto spaventare numerosi tifosi della Pallacanestro Varese, oltre ai dirigenti stessi, a 24 ore dalla palla a due dell’ultima partita di campionato che i biancorossi affronteranno sul campo della Happy Casa Brindisi.

Stando a quanto riportato da Varese News, pare che l’affermazione di Rasizza su Twitter sia stata fatta solo per richiamare l’attenzione di altri sponsor – in modo discutibile – e spingerli a sostenere un’importante realtà del territorio varesino. La posizione dell’AD di OJM, che da 7 stagioni appare sulle maglie di Pallacanestro Varese, non è comunque ancora chiara, ma potrebbe diventarlo nelle prossime ore.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.