Ravenna impedisce alla Stella Azzurra Roma di brillare

RAVENNA – E con questa fanno due. Dopo avere strapazzato Cento, l’OraSi Ravenna riserva lo stesso trattamento anche al fanalino di coda Stella Azzurra mettendo le mani con il punteggio di 85-70 su una sfida condotta dall’alfa all’omega. La squadra di coach Massimo Cancellieri ha ruggito soprattutto con Denegri e con il sempre ottimo Cinciarini, ai capitolini non è bastata l’ottima consueta vena realizzativa di Thompson jr.

PRIMO QUARTO – Thompson e Marcius provano a portare in decollo la Stella Azzurra. Ravenna, però, non sta a guardare e, sospinta soprattutto dal duo Cinciarini- Givens, mette in cascina il primo quarto con un margine di vantaggio di sette punti: 24-17.

SECONDO QUARTO – Tripla di Cinciarini e gioco da tre di Maspero e Ravenna prende ulteriormente il volo. Visintin entra molto bene in partita siglando quattro punti consecutivi, Thompson cecchina come sa e la Stella Azzurra va a meno nove (27-36), Ravenna risponde con l’acuto di Rebec in penetrazione e Nikolic replica con decisione con una tripla costringendo coach Cancellieri a chiamare il timeout. Una schiacciata di Oxilia e una bomba di Denegri mandano gli emiliani all’intervallo lungo con il tranquillizzante vantaggio di 48-35.

TERZO QUARTO – Per un paio di minuti abbondanti il tabellino non cambia punteggio. Ci pensa Cinciarini e scuoterlo a favore dei padroni di casa. La Stella Azzurra perde lucidità e precisione realizzativa e Ravenna ne approfitta per creare un vantaggio di più 20 (60-40) con i sigilli di Givens e Venuto. La squadra capitolina prova a riportarsi in partita con Rullo che sforna una tripla. Ravenna arriva all’ultima pausa avanti per 62-46.

ULTIMO QUARTO – Ravenna capitalizza ulteriormente, la Stella Azzurra prova a rendere più contenuto il distacco con Pugliatti e Visintin, l’OraSì si rialza sul più venti con Denegri, i capitolini riescono solo a limitare i danni. Finisce così 85-70 per i padroni di casa.

TABELLINO

ORASI RAVENNA: Denegri 18, Cinciarini 17, Givens 10, Rebec 9, Simioni 8, Maspero 7, Venuto 6, Oxilia 5, Chiumenti 5, Vavoli, Buscaroli, Guidi. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 23 su 28, rimbalzi 37 (Rebec 11), assist 19 (Venuto 7).

STELLA AZZURRA ROMA: Thompson jr 19, Rullo 12, Visintin 8, Nikolic 7, Marcius 6, Giordano 4, Ndzie 4, Pugliatti 4, Thioune 4, Mabor 2, Ghirlanda, Reale. Coach: Germano D’Arcangeli.

Tiri liberi. 14 su 20, rimbalzi 37 (Thompson jr 9), assist 14 (Rullo 5).

ARBITRI

Alessio Dionisi di Fabriano, Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI) e Moreno Almerigogna di Trieste.