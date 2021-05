Ravenna passa in vantaggio nella sfida playoff con Tortona

RAVENNA – Sotto per tre quarti di gara, ha infilato la stoccata vincente nell’ultimo. Ravenna si aggiudica il primo incontro casalingo dei playoff al “PalaCosta” valevole come gara tre contro Tortona e passa in vantaggio nel computo delle sfide per 2-1. Decisivo, per il roster di coach Massimo Cancellieri, l’apporto di uno scatenato Samme Givens capace di mettere a referto ben 25 punti. A Tortona non è invece stato sufficiente l’apporto come di consueto di buona fattura di Jalen Cannon che si è fermato a quota sedici punti. Sabato 29 maggio alle 18.30, ancora sul pitturato amico, il roster emiliano-romagnolo potrebbe mettere il timbro definitivo sul passaggio alle semifinali.

PRIMO QUARTO – L’avvio delle ostilità è stato preceduto con l’attribuzione del premio come MVP al capitano ravennate Alberto Chiumenti messo a disposizione dal gruppo De Stefani Mercedes. Tortona prova ad alzarsi in quota portandosi avanti per 8-4, Givens, con la complicità di Simioni, inverte l’esito della gara e porta i padroni di casa avanti di un punto (13-12), Tortona però si rialza in quota e porta a casa il primo quarto per 13-16.

SECONDO QUARTO – Cinciarini con una tripla e Givens, quest’ultimo autore di sei punti di fila, tengono avanti i ravennati, Tortona però non se la dà per inteso e rifissa la parità a quota 24. Cannon e D’Ercole portano i piemontesi al controsorpasso e a nulla vale il canestro di Rebec per impedire agli ospiti di arrivare all’intervallo lungo avanti per 26-31.

TERZO QUARTO -Tortona ha il diavolo in corpo e porta il suo vantaggio a dieci incollature. Cancellieri chiama il timeout e alla ripresa delle ostilità Rebec dà un po’ di ossigeno ai suoi. Una tripla di Venuto rimette i padroni di casa in corsa e induce coach Marco Ramondino a chiamare il timeout per un conciliabolo risolutivo con i suoi. Givens e Simioni colpiscono ma Gazzotti consente agli ospiti di restare avanti di sette punti al penultimo quarto: 47-54.

ULTIMO QUARTO – Ravenna affonda ancora la lama con Givens e Rebec, Mascolo, su versante opposto, cerca di tenerla a debita distanza. Ma la squadra di coach Cancellieri si rifà sotto con Givens cogliendo poi la parità a quota sessanta con una tripla di Venuto. Tortona vede il suo vantaggio azzerato e comincia a sfoderare qualche timore, Cannon però colpisce. Cinciarini porta Ravenna avanti di un punto sul 63-62 , Rebec mette il tiro libero risolutivo con la tripla finale di Fabi che si infrange contro il semaforo rosso del ferro. Ravenna può festeggiare.

MIGLIORI IN CAMPO

SAMME GIVENS (ORASI RAVENNA): motorino inesauribile, film già visto, però vederne le repliche appaga sempre occhi e cuore.

JALEN CANNON (BERTRAM TORTONA): il suo ce lo mette sempre, a volte, però, la torta a fine cottura risulta bruciata.

TABELLINO

ORASI RAVENNA: Givens 25, Rebec 10, Venuto 7, Cinciarini 7, Chiumenti 6, Simioni 4, Denegri 4, Oxilia 2, Maspero, Vavoli, Buscaroli, Guidi. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 9 su 14, rimbalzi 31 (Rebec 12), assist 15 (Rebec 8).

BERTRAM TORTONA: Cannon 16, Tavernelli 11, Mascolo 9, Severini 6, Sanders 6, Fabi 6, Gazzotti 4, D’Ercole 4, Ambrosin, Morgillo. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 11 su 14, rimbalzi 38 (Severini 10), assist 14 (Sanders 5)

ARBITRI

Enrico Boscolo Nale di Chioggia, Alberto Maria Scrima di Catanzaro e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV)