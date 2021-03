Ravenna sbanca San Severo

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – OraSi Ravenna 81-83

(28-23, 16-20, 18-20, 19-20)

Al termine di quaranta minuti combattuti Ravenna ha la meglio su San Severo conquistando due punti fondamentali per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica.

San Severo, senza Ikangi e Di Donato, è precisa dalla lunga distanza in avvio (17-10 5′), Ravenna risponde con Rebec e rintuzza subito (20-21 8′) prima di una sfuriata del miglior Contento della stagione che lascia avanti i locali al 10′, 28-23. Ravenna prova la 1-3-1 per confondere le idee ai neri, ma Clarke e Ogide puniscono da oltre l’arco e Cancellieri è costretto al timeout (37-27 13′). Oxilia con sette filati rimette in carreggiata i suoi (37-34 15′) con San Severo che rimane avanti all’intervallo lungo seppur di una sola lunghezza 44-43.

Venuto in transizione mette la tripla del primo allungo ravennate al rientro dagli spogliatoi (49-56 24′), i padroni di casa accusano il colpo ma rimangono attaccati con Contento (56-60′ 28′), mentre Clarke fatica a liberarsi dalla box and one proposta dai giallorossi. Ogide tiene incollati i neri (59-63′), poi Antelli sulla sirena mette la tripla del meno uno 62-63 30′. L’ultima frazione si apre con il sorpasso di Bottioni (64-63), Rebec sfrutta al meglio un antisportivo molto dubbio di Clarke (69-7635′) e sembra dare la strattonata decisiva al match. Clarke riporta i suoi ad un solo possesso di distanza (76-78 38′) con San Severo che sbaglia per due volte il possesso del sorpasso, ed allora è Cinciarini a chiudere la contesa con il runner del+4 a 40″ dal termine (76-80).

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Marco Contento 25 (5/5, 3/9), Andy Ogide 18 (0/2, 6/10), Rotnei Clarke 16 (1/2, 4/7), Riccardo Bottioni 10 (5/6, 0/1), Chris Mortellaro 4 (2/3, 0/0), Michele Antelli 3 (0/2, 1/6), Simone Angelucci 3 (0/0, 1/1), Marco Maganza 2 (1/2, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 22 6 + 16 (Andy Ogide 7) – Assist: 16 (Rotnei Clarke 5)

OraSi Ravenna: Samme Givens 26 (10/12, 1/1), Matic Rebec 15 (4/6, 1/6), Tommaso Oxilia 14 (4/5, 2/3), Alessandro Simioni 9 (3/4, 0/1), Daniele Cinciarini 9 (2/6, 1/4), Marco Venuto 7 (1/1, 1/1), Alberto Chiumenti 2 (1/2, 0/0), Davide Denegri 1 (0/1, 0/3), Giacomo Maspero 0 (0/0, 0/1), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Buscaroli 0 (0/0, 0/0), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Samme Givens 7) – Assist: 12 (Daniele Cinciarini 4)