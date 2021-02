Ray Allen: “LeBron James ancora mi ringrazia per il titolo del 2013”

Ray Allen ha rivelato che LeBron James ed Erik Spoelstra gli sono ancora molto riconoscenti per il titolo vinto insieme nel 2013 con i Miami Heat.

L’ex Celtics e Pacers, vale la pena ricordarlo, fu autore di una tripla pazzesca nel finale di gara 6, poi vinta in overtime per ottenere così l’anello ai danni dei San Antonio Spurs.

Non passa un anno senza che mi ringrazino per il titolo del 2013, mi dimostrano sempre riconoscenza per quanto ho dato in quella stagione. Anche io però sarò sempre grato a loro per avermi fatto entrare in quella squadra che era già da titolo, mi hanno accolto per fare uno step ulteriore, come solamente i veri vincenti sanno fare. Continuano entrambi a trovare il modo di vincere, pensando sempre a imparare e a migliorarsi.