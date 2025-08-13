Rayjon Tucker campione in Porto Rico, poi attacca la Virtus Bologna

Rayjon Tucker è stato la grande delusione della stagione 2024-25 della Virtus Bologna. Arrivato in bianconero da quasi MVP della Serie A con la maglia di Venezia, l’americano non ha trovato spazio e continuità di rendimento né con Luca Banchi né con Dusko Ivanovic. Alla fine, a marzo, Tucker ha lasciato la Virtus per firmare all’AEK Atene. Terminata la stagione europea, il giocatore è stato firmato dai Vaqueros de Bayamon durante le finali di BSN vinte dalla squadra di Danilo Gallinari. In Porto Rico, Tucker ha disputato solo 3 partite: quante bastano per proclamarsi campione nel Paese caraibico.

Ma dopo aver vinto il campionato portoricano, Rayjon Tucker ha dedicato anche un pensiero a Bologna. In particolare, ha attaccato i bianconeri scrivendo sui social: “Non ci crederete! Hanno provato a privarmi di un anello [la vittoria del campionato, ndr] a Bologna! Ma ciò che è tuo è tuo, e nessuno può portartelo via. Dio è grande”.

Nella prossima stagione Tucker sarà di casa in Cina, dove ha firmato con i Zhejiang Lions.