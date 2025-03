Rayjon Tucker lascia la Virtus Bologna: dove si accaserà?

Rayjon Tucker non è praticamente più un giocatore della Virtus Bologna. L’esterno statunitense ha raggiunto un accordo con l’AEK Atene, come riportato da Christos Tsaltas di Sportal. Anche il club greco ha lasciato intendere l’imminente ufficialità dell’operazione, pubblicando una clessidra sui propri canali social, segnale spesso utilizzato per anticipare un annuncio.

Η μεταγραφή Rayjon Tucker είναι ένα ξεκάθαρο all-in του Μάκη Αγγελόπουλου, ώστε η ΑΕΚ να γίνει ισχυρή διεκδικήτρια του BCL. Στην πιο κρίσιμη στιγμή έδωσε στον Σάκοτα έναν παίκτη από το πάνω ράφι και παράλληλα έστειλε μήνυμα στον κόσμο. Τα υπόλοιπα στο παρκέ… #aekbc #aek — Christos Tsaltas (@Tsaltas46) March 27, 2025

Un addio atteso: le difficoltà di Tucker alla Virtus Bologna

Arrivato in estate con grandi aspettative, Rayjon Tucker ha faticato a imporsi con la maglia della Virtus Bologna, specialmente in EuroLeague. Le sue statistiche parlano chiaro: in campionato ha registrato una media di 5.3 punti, 1.8 rimbalzi in 12.6 minuti, mentre in EuroLeague ha prodotto 3.4 punti, 1 rimbalzo in 9.9 minuti, tirando con un modesto 29.6% da tre punti. Numeri ben al di sotto di quanto fatto vedere nella stagione precedente con la Reyer Venezia.

Il ritorno sfiorato a Venezia e la nuova avventura in Grecia

Già a dicembre sembrava vicino un ritorno alla Reyer Venezia, squadra con cui nella stagione 2023/24 aveva brillato mettendo a referto 14.7 punti, 4.2 rimbalzi e 2.1 assist in 27.5 minuti di media. Tuttavia, la trattativa non si è concretizzata, lasciando aperta la porta per una nuova destinazione. Ora, il suo futuro sarà in Grecia, con l’AEK Atene pronto a dargli un nuovo palcoscenico per rilanciarsi.

La seconda uscita in pochi giorni per la Virtus Bologna

Quella di Tucker è la seconda cessione nel giro di pochi giorni per la Virtus Bologna. Prima di lui, anche Riccardo Visconti ha salutato il club, trovando un accordo con Granada dopo la risoluzione del contratto. Un segnale che la società bianconera sta operando per modificare il roster in vista della seconda parte di stagione. Chissà chi sarà il prossimo…

Leggi anche: Adam Silver svela il potenziale format della NBA Europe League