Razzismo verso Schroder: “Codardi, non avreste il coraggio di dirmelo in faccia”

Un brutto episodio di insulti razzisti ha macchiato la gara di ieri fra Lituania e Germania. Vittima il capitano tedesco Dennis Schroder, al quale è stato rivolto il verso della scimmia mentre rientrava negli spogliatoi all’intervallo.

Il responsabile era stato prontamente allontanato dall’arena di Tampere. Adesso anche la FIBA ha preso provvedimenti, bannandolo da tutte le prossime partite degli Europei. Per il tifoso, presumibilmente lituano, sono anche in corso gli accertamenti delle autorità finlandesi con i probabili risvolti penali del caso che arriveranno nei prossimi giorni.

Lo stesso Schroder, dopo aver denunciato l’episodio nel post partita, è tornato sull’argomento tramite i suoi canali social con parole nettissime.

Vorrei che le persone che mi hanno fatto il verso della scimmia fossero così coraggiose da farlo anche al di fuori del palasport. Giuro sulla tomba di mio padre che andrebbero incontro a conseguenze per le quali non riuscirebbe a cavarsela semplicemente scappando dall’arena.

 

