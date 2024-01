Real Madrid, 2 TITOLARISSIMI fuori a tempo indeterminato

Il Real Madrid ha completato perfettamente la seconda settimana consecutiva di doppietta in EuroLeague, ma ha perso Sergio Llull e Walter Tavares per diverse settimane.

Il club spagnolo ha annunciato che il playmaker ha subito “una lesione alla fascia plantare del piede destro”, mentre al centro capoverdiano è stata diagnosticata una “lesione al legamento laterale esterno della caviglia destra”. Entrambi saranno rivalutati con controlli successivi.

Diventato recentemente il giocatore con più presenze nella storia del club, Sergio Llull ha una media di 8,4 punti a partita in EuroLeague, mentre Walter Tavares sta mettendo a referto 10,2 punti e 7 rimbalzi a partita. Il club spagnolo è primo sia in EuroLeague (19-2) che in ACB (16-1).

Stiamo a vedere se il Real Madrid riuscirà comunque a battere l’AS Monaco nel prossimo turno di EuroLega. Non sarà semplicissimo perché i monegaschi sono una bella squadra e hanno dimostrato di poter battere chiunque. Non hanno avuto un gire d’andata semplice ma c’è ancora tutto un ritorno da giocare.

Nei prossimi giorni avremo delle info in più e sapremo esattamente quanto i ragazzi della Casa Blanca dovranno fare a meno di Sergio Llull e Walter Tavares, che ricordiamo essere due punti cardine della squadra.

