Real Madrid, ancora Sergio Scariolo: l’italiano è il nuovo coach

A 23 anni dall’ultima volta, Sergio Scariolo torna sulla panchina del Real Madrid: l’italiano è stato nominato oggi come nuovo allenatore dei Blancos al posto di Chus Mateo. Per Scariolo è la seconda esperienza al Real dopo quella dal 1999 al 2002 in cui vinse una Liga prima di passare all’Unicaja Malaga.

Scariolo non allena da due anni in un club, da quando la Virtus Bologna lo ha esonerato prima che iniziasse la stagione 2023-24 sostituendolo con Luca Banchi. Il tecnico bresciano, che è anche CT della Spagna, farà “coppia” con Sergio Rodriguez, nominato nuovo DS del Real Madrid.

Il predecessore di Scariolo, Mateo, lascia nonostante i tanti successi: l’EuroLega nel 2023, la Liga sia nel 2024 che nel 2025, la Copa del Rey 2024 e la Supercoppa Spagnola nel 2022 e nel 2023. Nella stagione 2023-24 era stato anche Coach of the Year in EuroLega.