Tavares Real Madrid Zaragoza

Real Madrid batte Zaragoza con una prova STORICA di Tavares

Estero Home Spagna
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Real Madrid batte Zaragoza con una prova STORICA di Tavares

Il Real Madrid continua la sua corsa in Liga Endesa battendo in casa il Casademont Zaragoza di Marco Spissu per 95 a 83 grazie a una prestazione monumentale di Walter Tavares.

Il centro capoverdiano si è messo in mostra con 16 punti, 8 stoppate e un PIR di 27, registrando il maggior numero di stoppate in una singola partita di Liga Endesa dal 2007.

La difesa di Tavares in Real Madrid-Zaragoza è stata decisiva, cambiando l’inerzia della partita e garantendo sicurezza sotto canestro. A supportarlo, Gabriel Deck e Trey Lyles hanno segnato 13 punti ciascuno, mentre Mario Hezonja ha aggiunto 10 punti e 8 rimbalzi, rafforzando la presenza interna dei blancos.

La prima metà del match è stata equilibrata, con Zaragoza che ha tenuto il passo grazie al tiro caldo di Jahvon Blair-Haynes, mentre Deck ha guidato Madrid con il suo gioco fisico nell’area, consentendo ai madrileni di chiudere il primo tempo avanti di misura 48-45.

Nel secondo tempo, la superiorità difensiva dei padroni di casa, guidata da Tavares, ha permesso a Madrid di prendere il controllo e allungare nel quarto finale, conquistando una vittoria fondamentale. Con questo successo, il Real Madrid resta imbattuto in Liga Endesa (5-0) e consolida il primato in classifica.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

Barcelona Murcia Shengelia

Barcelona sconfitto da Murcia: allarme infortunio per Shengelia

Alessandro Saraceno
Heat Lakers Basketball

I Lakers battono Miami con una tripla doppia di Doncic ma Fontecchio continua a far bene

Alessandro Saraceno
Cantù Cremona

Capitan Moraschini guida Cantù alla vittoria su Cremona

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.