Real Madrid batte Zaragoza con una prova STORICA di Tavares

Il Real Madrid continua la sua corsa in Liga Endesa battendo in casa il Casademont Zaragoza di Marco Spissu per 95 a 83 grazie a una prestazione monumentale di Walter Tavares.

Il centro capoverdiano si è messo in mostra con 16 punti, 8 stoppate e un PIR di 27, registrando il maggior numero di stoppate in una singola partita di Liga Endesa dal 2007.

🏅 Cuando pensábamos que con @waltertavares22 y los GORROS ya lo habíamos visto todo… llega él y vuelve a superarse. ¡Así ha batido su MARCA PERSONAL de TAPONES en un partido de #LigaEndesa! 8⃣ 𝙘𝙝𝙖𝙥𝙖𝙨 que se unen a 16 puntos para 27 de valoración. Qué locura 😳 pic.twitter.com/EEEGdvqI6L — Liga Endesa (@ACBCOM) November 2, 2025

La difesa di Tavares in Real Madrid-Zaragoza è stata decisiva, cambiando l’inerzia della partita e garantendo sicurezza sotto canestro. A supportarlo, Gabriel Deck e Trey Lyles hanno segnato 13 punti ciascuno, mentre Mario Hezonja ha aggiunto 10 punti e 8 rimbalzi, rafforzando la presenza interna dei blancos.

La prima metà del match è stata equilibrata, con Zaragoza che ha tenuto il passo grazie al tiro caldo di Jahvon Blair-Haynes, mentre Deck ha guidato Madrid con il suo gioco fisico nell’area, consentendo ai madrileni di chiudere il primo tempo avanti di misura 48-45.

Nel secondo tempo, la superiorità difensiva dei padroni di casa, guidata da Tavares, ha permesso a Madrid di prendere il controllo e allungare nel quarto finale, conquistando una vittoria fondamentale. Con questo successo, il Real Madrid resta imbattuto in Liga Endesa (5-0) e consolida il primato in classifica.