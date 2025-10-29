Il Real Madrid ha raggiunto un accordo definitivo con Alex Len, centro ucraino pronto a fare ritorno in Europa dopo 12 stagioni in NBA.

La notizia, riportata dal giornalista americano Michael Scotto, conferma la volontà del club madrileno di rafforzare il reparto lunghi con un profilo esperto e di livello internazionale.

Alex Len al Real Madrid: accordo pluriennale e ruolo da protagonista

Secondo quanto dichiarato dal procuratore Michael Lelchitski, le parti hanno trovato un’intesa per la firma di un contratto pluriennale, che apre un nuovo capitolo nella carriera del lungo ucraino. Len sarà il sostituto diretto di Bruno Fernando, offrendo al coach dei Blancos una soluzione di solidità e presenza fisica sotto canestro.

Una carriera tra NBA e ritorno in EuroLeague

Dopo aver vestito le maglie di Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Washington Wizards e Los Angeles Lakers, Alex Len porta a Madrid un bagaglio di esperienza e fisicità maturato nel miglior campionato del mondo.

Il suo ritorno in Europa rappresenta uno dei colpi di mercato più importanti della stagione in EuroLeague, dove il Real Madrid punta a confermarsi come una delle squadre più competitive del continente.

Un rinforzo di spessore per il Real Madrid

Con l’arrivo di Alex Len, il Real Madrid aggiunge centimetri, atletismo e leadership a una squadra già ricca di talento. Il lungo ucraino sarà una pedina chiave nella lotta ai vertici della EuroLeague e della Liga ACB, portando equilibrio e impatto immediato nella front line dei Blancos.

