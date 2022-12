Real o fake? La risposta degli Warriors sul video virale di Steph Curry

Purtroppo il video di Steph Curry che segna 5 tiri consecutivi dall’altra estremità del campo, pubblicato sui social nelle scorse ore, è fake. L’ufficialità arriva dai Golden State Warriors, per mezzo di Janie McCauley, della Associated Press.

Not real, per the Warriors. Looked amazing and fun, for sure. https://t.co/nUwVtqnrhv — Janie McCauley (@JanieMcCAP) December 5, 2022

L’incredibile clip aveva sconvolto il mondo NBA, portando tutti a chiedersi se il video fosse reale. La risposta è arrivata, e forse è quella che un po’ tutti sapevamo in cuor nostro. Il fatto però che una piccola parte di noi sperava e pensava fosse una clip reale, aiuta a spiegare che tipo di giocatore sia stato Curry.

Il video è stato pubblicato da Ari Fararooy, videomaker con una grande abilità nell’uso degli effetti speciali. In effetti, se non fosse qualcosa di quasi fisicamente impossibile, a giudicare dal video non ci sono elementi che possano far sospettare che sia fake.