Recalcati festeggia 80 anni: una serata indimenticabile insieme a molte leggende del basket italiano

Un party emozionante e pieno di ricordi quello andato in scena l’11 settembre all’AS Hotel di Limbiate per celebrare gli 80 anni di Carlo “Charly” Recalcati, una delle figure più amate e vincenti della pallacanestro italiana. L’allenatore e campione, simbolo della Forst Cantù e commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha festeggiato questo traguardo circondato da amici, compagni di squadra, dirigenti e grandi protagonisti della storia del basket tricolore.

L’evento non è stato solo un compleanno, ma l’inizio di un percorso celebrativo che proseguirà nei prossimi mesi con la presentazione del docu-film “Per tutti Charly”, prodotto da WE for YOU Events&Communication: un tributo alla sua carriera sportiva e alla sua storia umana.

Un parterre di stelle per Charly Recalcati

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di tantissime personalità legate al mondo del basket italiano. Da Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, al neo eletto Maurizio Gherardini, accompagnato dal segretario storico Maurizio Bezzecchi e da Francesco Riccò. Emozionante anche l’abbraccio dell’ex presidente FIP Fausto Maifredi, del presidente della Pallacanestro Cantù Roberto Allievi, e delle leggende della Forst Cantù: Pierluigi Marzorati, Carlo Della Fiori, Antonio Farina, Giorgio Meneghel, Pierluigi Tombolato e Pierluigi Cattini.

Un ricordo particolarmente toccante è arrivato anche con la presenza della signora Angela, moglie del compianto Bob Lienhard, simbolo di un’epoca che ha fatto la storia del basket canturino.

Sponsor, tributi e grandi emozioni

La serata, organizzata da Alessandro Nava con il supporto di Banca Generali (main sponsor e partner delle iniziative sociali e sportive dedicate ai Campioni dello Sport), Erreà come sponsor tecnico, Acqua San Bernardo e Pasticceria Radice di Cantù, è stata condotta dalla madrina Giulia Cicchinè.

Tra i momenti più emozionanti, la proiezione di un video tributo che ha ripercorso i trionfi di Recalcati: dagli anni da giocatore a Cantù fino al ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana, con cui ha conquistato traguardi storici come l’argento olimpico di Atene 2004.

A impreziosire la cornice, un angolo di memorabilia con le canotte storiche indossate da Charly e le t-shirt celebrative disegnate da Marco Turconi e prodotte da Erreà.

Videomessaggi da tutto il mondo del basket

Il compleanno di Charly Recalcati ha raccolto messaggi e testimonianze da grandi protagonisti della pallacanestro. Dal presidente FIP Gianni Petrucci a campioni come Pace Mannion, Bob Morse, Antonello Riva, Gianluca Basile, Carlton Myers, Massimo Bulleri, Roberto Bullara, Tiziano Lorenzon, Ken Barlow, Lino Lardo e l’immancabile Gianmarco Pozzecco, che con la sua ironia ha ricordato i successi condivisi con Recalcati a Varese e l’indimenticabile medaglia olimpica.

“Per tutti Charly”: il docu-film in arrivo

Il tributo a Carlo Recalcati non si ferma qui. Il docu-film “Per tutti Charly” sarà protagonista di un tour itinerante che, dal 26 settembre a metà ottobre, toccherà alcune delle città più significative della sua carriera: Cantù, Reggio Calabria, Bologna, Siena e Varese.

Un campione che continua a scrivere la storia

Il compleanno di Carlo “Charly” Recalcati non è stato solo un’occasione per festeggiare un traguardo anagrafico, ma anche un momento per ribadire il suo ruolo nella storia del basket italiano. Tra racconti, abbracci e ricordi, la serata di Limbiate ha dimostrato come la sua eredità sportiva e umana resti viva nel cuore di generazioni di appassionati.

