Record di triple per i Brooklyn Nets, il commento di James Harden

La scorsa notte i Brooklyn Nets hanno riscritto il loro record di triple segnate in una sola partita, mettendo a segno 27 (su 47 tentativi) nella vittoria 125-136 contro i Sacramento Kings.

A fine gara James Harden ha commentato questo dato e la prestazione di Kyrie Irving, che dopo i 40 punti a referto salterà la partita contro i Phoenix Suns.

Mi aspettavo proprio questa prestazione, dove tutti sono cresciuti con l’assenza di Durant. Qui tutti sanno che devono dare il massimo quando vengono chiamati e per questo possiamo puntare al titolo. La prestazione di Irving è stata da film, veramente spettacolare, lui riesce a far sembrare tutto facicle. Ogni tanto mi dimentico di avere compagni così forti ma è uno dei motivi per cui sono qui.