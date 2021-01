Redivo illumina il pomeriggio, Casale vince con merito a Treviglio

TREVIGLIO – CASALE MONFERRATO 77-88

(17-17; 16-23; 19-26; 25-21)

Una Casale Monferrato solida e concreta vince con merito sul parquet di Treviglio una gara comandata dal secondo quarto in poi, dove Thompson e Redivo hanno spaccato il match totalmente. Splendido, semplicemente splendido, il secondo tempo dell’argentino con giocate di classe assoluta e livello superiore che hanno spezzato ogni tentativo di rimonta trevigliese. Per i padroni di casa buona gara di Frazier e Reati, mentre stecca il match Nikolic mentre Sarto poco incisivo rispetto al solito. BCC ancorata a 3 vittorie, per Casale invece arriva il quinto successo in campionato.

Bell’inizio di gara da entrambi le parti, Frazier e Camara sono i protagonisti per le formazioni (Treviglio senza Borra causa distorsione) con il punteggio in perfetta parità a quota 11; Reati con due bei canestri allunga sul +4 per i biancoblu, ma nell’ultimo minuto Martinoni appena entrato riesce a impattare a quota 17 con cui termina la prima frazione. Thompson apre subito con 4 personali, ma Taddeo risponde con la tripla dall’altra parte, e poco dopo sigla il piazzato del 27-25 che riporta avanti la BCC; Casale però non si scompone, e anzi trova il parziale di 8-0 propriziato soprattutto dalle bombe di Thompson e Valentini per il +6 che obbliga Cagnardi al timeout. Sarto esce bene dal timeout con un lay-up, ma Donzelli risponde da 3 e il vantaggio sale sul 40-31 Casale, poi due liberi di Frazier fissano sul 40-33 il punteggio all’intervallo. Un inizio confuso di ripresa, Reati trova la tripla del meno 5 ma la coppia Thompson-Redivo produce subito la risposta per il 47-38 piemontese, e nonostante molti errori Casale mantiene il controllo del match allungando addirittura fino al +11 con Valentini Luca; Nikolic prova a sbloccare con due giochi da 3 la BCC, ma Redivo da campione qual è risponde con una bomba da 9 metri per il 59-49 per smorzare ogni tentativo di rimonta. Nel finale di periodo la tripla di Sirchia vale il +12, e l’appoggio di Martinoni fissa sul 66-52 al 30′ il match. Redivo disegna basket e Casale allunga sul +19, Reati e Pepe ci provano con un paio di bombe, ma l’argentino è letteralmente dominante e con un paio di magie mantiene i suoi in totale controllo sull’80-64. Gli ultimi tentativi dei padroni di casa servono solo a limare il punteggio, col match che termina

TREVIGLIO: D’Almeida 5, Sarto 9, Nikolic 14, Reati 13, Bogliardi, Manenti, Frazier 19, Pepe 8, Taddeo 9

CASALE: Thompson 21, Valentini F. 12, Valentini L. 1, Sirchia 3, Tomasini, Martinoni 10, Donzelli 10, Lomele, Camara 4, Redivo 26, Giombini, Cappelletti

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.