Regalo di compleanno speciale per Gregg Popovich: il vaccino contro il Covid-19

Il primo volto noto della NBA a ricevere il vaccino contro il Covid-19 è Gregg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, che proprio oggi ha compiuto 72 anni.

Un regalo di compleanno sicuramente gradito per il decano degli allenatori che ha prestato il suo volto come testimonial per la campagna di sensibilizzazione in favore del vaccino che è stata ideata da NBA Cares.

Dopo aver ricevuto la sua dose, Popovich ha detto: “Sarò più sicuro insieme alla mia famiglia e a tutte le persone che incontro, non dimentichiamo però che è importantissimo indossare la mascherina, questa emergenza non va sottovalutata e vaccinarsi è una delle cose da fare per tornare il più presto possibile alla normalità”.

