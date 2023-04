Reggie Bullock compra un’isola privata e la trasforma in “Bullock Island”

Reggie Bullock non è sicuramente tra i più talentuosi giocatori NBA, ma stavolta ha fatto parlare di sé per le sue scelte di business fuori dal campo. Il giocatore dei Dallas Mavericks ha infatti acquistato un’isola privata per 2 milioni di dollari, praticamente un quinto del suo attuale stipendio annuale. L’isola si trova in Belize, Paese dell’America Centrale a sud del Messico.

Bullock ha dato il proprio nome all’isola, chiamandola “Bullock Island” e creandole anche un profilo Instagram. Sull’unico post finora pubblicato si legge: “Vi presentiamo Bullock Island. L’isola immersiva e avventurosa. Dove il lusso incontra la natura, i sogni diventano realtà e dove ogni momento crea ricordi che durano una vita. Venite a trovarci nella sabbia, dove il sole bacia l’oceano, la luna danza con le stelle e le noci di cocco cadono dagli alberi. Solo a Bullock Island”. Piuttosto poetico, non c’è che dire.

L’anno scorso Bullock aveva rivelato in un’intervista di essere interessato agli investimenti nelle isole, e ora è passato ai fatti. Sull’isola ha avviato la costruzione di un resort dove lui e la sua famiglia potranno passare le vacanze e dove inviteranno i loro amici per passare qualche giorno in totale relax.