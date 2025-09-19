reggio emilia

Reggio Emilia avanza nei preliminari di BCL: Cheatham la guida in semifinale

La Pallacanestro Reggiana non ha particolari difficoltà nella prima partita dei preliminari di Basketball Champions League: nel pomeriggio i biancorossi hanno vinto 99-87 contro il KK Pelister Bitola, squadra macedone.

Reggio Emilia è rimasta in vantaggio dall’inizio alla fine del match, guidata da un Kwan Cheatham da 22 punti e 6/9 da tre punti e dai 19 punti di Jaylen Barford.

Nel prossimo round, le semifinali del tabellone in cui sono inseriti i biancorossi, Reggio affronterà i belgi degli Antwerp Giants, un test che sicuramente si prospetta più impegnativo. Le due formazioni saranno in campo domenica pomeriggio, alle 13.15, a Samokov, in Bulgaria, dove si stanno disputando i preliminari in sede unica. In caso di vittoria, alla squadra di coach Priftis servirà un’altra vittoria per conquistare l’accesso alla fase a gironi della BCL. Nell’altra semifinale si affronteranno Bursaspor e la vincente di PAOK Salonicco e SC Derby, in campo questa sera.

