Dopo il grande spavento e il rischio retrocessione, Reggio Emilia ha avviato un nuovo corso.

Ambizioni rinnovate per il club biancorosso con una rivoluzione iniziata già nei quadri dirigenziali. Addio ad Alessandro Della Salda (andato a Napoli), il nuovo general manager è Claudio Coldebella, di ritorno in Italia dopo un quinquennio all’Unics Kazan.

Il GM si è messo subito a lavoro per trovare il nuovo allenatore, vista l’intenzione di non proseguire il rapporto con Dragan Sakota. E i nomi venuti fuori sono altisonanti. Il primo, secondo Il Resto del Carlino, è quello di Gianmarco Pozzecco, attualmente allenatore della Nazionale full-time ma con disponibilità da parte della FIP a concederlo anche a un club. I reggiani ci hanno già provato in passato, quando il Poz lasciò Sassari ma scelse di andare all’Olimpia Milano come assistente di Messina, per poi passare alla guida dell’Italbasket. La presenza di Coldebella e l’ambizioso progetto presentato potrebbero convincere Pozzecco, senza contare la presenza nello staff di Federicò Fucà, con il quale collabora anche in azzurro.

Il secondo, riportato da La Gazzetta di Reggio in edicola oggi, è quello di Jasmin Repesa. Il tecnico croato è attualmente impegnato nei playoff con Pesaro, ha firmato la scorsa estate un triennale con la Vuelle ma ha una clausola di uscita già al termine di questa stagione.

Sul taccuino anche Luca Banchi, a Pesaro da subentrante per uno scorcio della stagione 2021-22. Il tecnico livornese attualmente siede sulla panchina della Lettonia (portata ai Mondiali per la prima volta nella sua storia) e dello Strasburgo, impegnato nei playoff del campionato francese, agganciati proprio all’ultima giornata.

Foto: FIBA