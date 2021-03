Reggio Emilia esonera Antimo Martino

Pallacanestro Reggiana comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra coach Antimo Martino.

Insieme a lui, non farà più parte dello staff tecnico anche l’assistente allenatore Alessandro Lotesoriere.

Pallacanestro Reggiana porge a coach Martino ed al suo assistente Lotesoriere i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso di questi mesi in biancorosso e rivolge a loro un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La squadra da oggi è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Federico Fucà, coadiuvato dal Responsabile del Settore Giovanile Andrea Menozzi.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana

Foto: pallacanestroreggiana.it

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.