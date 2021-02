Reggio Emilia, non solo Sutton: ai ferri corti anche Josh Bostic e Frank Elegar?

Sono giorni caldissimi in casa Reggio Emilia: l’addio di Dominique Sutton è ormai scritto, arriverà probabilmente la prossima settimana dopo la conclusione delle Final Eight dopo che l’americano aveva litigato con coach Antimo Martino.

Secondo la Gazzetta di Reggio, si sarebbero incrinati i rapporti anche con altri due americani, forse i migliori del roster reggiano: Josh Bostic e Frank Elegar. Il primo non è apparso per niente contento della scelta di coach Martino di farlo partire dalla panchina nell’ultima partita contro Milano in Coppa Italia, l’allenatore dopo la gara aveva commentato: “Non entro nel merito del suo atteggiamento, parlo di quello della squadra”. Per Bostic, contro l’Olimpia, 15′ in campo e 1 solo punto segnato.

Elegar è invece un giocatore imprescindibile per Reggio Emilia, si è infortunato e nelle ultime due partite, contro Virtus Bologna e Milano, non è sceso in campo anche se avrebbe potuto. Questa scelta ha causato il malumore del lungo americano, e ora la società dovrà decidere se trattenerlo oppure lasciarlo partire se arrivasse la giusta offerta.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.