Reggio Emilia riporta in Italia coach Dragan Sakota

Sarà Dragan Sakota il prossimo allenatore di Reggio Emilia. Dopo l’ennesimo KO, ieri sera contro Trieste, il club biancorosso ha deciso di esonerare Max Menetti ed ha annunciato poco fa l’ingaggio del serbo.

Sakota, 70 anni, ha già allenato in Italia nel 2008 con la Fortitudo Bologna, chiudendo l’anno in maniera positiva ma venendo esonerato a sua volta nei primi mesi della stagione successiva. Di recente ha vinto la Basketball Champions League nel 2018 con l’AEK Atene, con il quale nello stesso anno aveva messo in bacheca anche la Coppa di Grecia. In carriera ha allenato tra le altre anche Cibona Zagabria, PAOK e Aris Salonicco, Peristeri, Trabzonspor, Stella Rossa e, nella passata stagione, Zaragoza (da marzo fino a fine annata).

Al momento Reggio Emilia è ultima in Serie A con 2 successi in 9 gare, al pari di Verona e Treviso. In Champions League è invece sul 2-2 e si giocherà la qualificazione nelle ultime due partite della fase a gironi.