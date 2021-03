Reggio Emilia ritrova il sorriso in Europe Cup: Sibiu ko, ora i quarti

BC CSU SIBIU – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 61-65

(15-17; 19-13; 13-17; 14-18)

Reggio Emilia ritrova la vittoria dopo quasi due mesi battendo i romeni del CSU Sibiu e conquistando così i quarti di finale di Europe Cup. Si tratta del primo successo dell’era Caja, ottenuto nella “bolla” di Oradea dove giovedì alle 18 la UnaHotels affronterà i padroni di casa nel tentativo di strappare il pass per le Final Four.

Partita non spettacolare e molto sofferta per i biancorossi, al cospetto di un avversario tutt’altro che eccezionale. Contava vincere per proseguire il percorso europeo e riacquistare fiducia dopo l’esonero di Martino: è arrivata una vittoria comunque meritata che porta la firma di Lemar, top scorer del match a quota 16. L’unico altro uomo in doppia cifra per Reggio è un altro nuovo arrivato, Sims, che ha chiuso a quota 10.

SIBIU: Georgescu, Hardy 15, Tohatan, Gavriloaia, Rathan-Mayes 8, Stan, Torok 12, Johnson 4, Jackson 3, Cooper Williams 1, Reynolds 4, Addison 14. Allenatore: Fleseriu.

REGGIO EMILIA: Lemar 16, Koponen 3, Candi 3, Baldi Rossi 5, Taylor 6, Giannini, Elegar 7, Sims 10, Johnson 8, Bonacini, Diouf, Kyzlink 7. Allenatore: Caja.

BOXSCORE COMPLETO

Foto: Brandon Taylor (Credit: pallacanestroreggiana.it)

