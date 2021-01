Reggio Emilia sogna di portare a termine il colpo Petteri Koponen

L’UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo aver spiazzato tutti firmando Dominique Sutton, ha messo nel mirino Petteri Koponen, finlandese in uscita dal Bayern Monaco allenato da Andrea Trinchieri. La trattativa non è semplice ma i reggiani farebbero di un salto in avanti clamoroso a livello di qualità della squadra con Koponen in squadra.

Fonte: Superbasket

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.