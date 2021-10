Reggio Emilia, tre membri del gruppo squadra positivi al Covid-19

Pallacanestro Reggiana comunica che nella giornata di ieri sono stati effettuati tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra, in vista della trasferta in Israele per la gara di FIBA Europe Cup in programma mercoledì prossimo contro l’Hapoel Galil Gilboa.

Gli esiti hanno evidenziato le positività al Covid-19 dell’atleta Andrea Cinciarini, dell’assistente allenatore Francesco Taccetti e del fisioterapista Nicolò Fagandini.

Seguendo la prassi, nella mattinata odierna tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ad un nuovo giro di tamponi, che non ha mostrato ulteriori positività.

La società, dopo aver avvisato gli organi competenti, ha ripreso così l’attività agonistica in vista della partita di Serie A di domani alle 12:00 contro la Vanoli Cremona.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Reggiana