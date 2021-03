Reggio Emilia-Trieste, Dalmasson nel post gara: “Partita di grande attenzione e applicazione. Vittoria che ci rafforza e ci dà fiducia”

Al termine del match vinto dalla sua Pallacanestro Trieste contro la Pallacanestro Reggiana per 96-70 il coach dei giuliani, Eugenio Dalmasson, ha commentato in maniera entusiasta la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue parole.

“Siamo contenti perché abbiamo fatto una partita di grande attenzione e di grande applicazione. Siamo stati concentrati per tutti e quattro i tempi migliorando il nostro approccio che di solito all’inizio ci vedeva più in difficoltà. Siamo stati capaci e bravi a stare sulle nostre regole difensive per tutti e 40 min. Chiunque è entrato in campo ha dato tutto in termini di applicazione e attitudine, in attacco e in difesa, Una vittoria che ci rafforza e ci mette in condizione di guardare a questa parte finale di stagione con estrema fiducia”.