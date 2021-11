Reggio Emilia vince in Israele: terzo successo in Europe Cup

Prosegue il cammino positivo di Reggio Emilia in Europe Cup. Gli uomini di coach Attilio Caja in serata hanno vinto in Israele contro l’Hapoel Galil Gilboa, centrando il terzo successo in quattro gare che li porta al primo posto in classifica nel loro girone.

Partita in discussione solo nel primo quarto, già nel secondo Reggio Emilia si è portata in doppia cifra di vantaggio: opera completata poi negli ultimi 10′ per il 70-87 finale. Justin Johnson è stato il top scorer con 23 punti, seguito da Bryant Crawford con 19.

HAPOEL: Perrantes 8, Maayan, Brisker 6, Killeya-Jones 6, Geffen ne, Hanochi 12, Avivi 6, Goyte 4, Sommerfeld, Sror 3, Harrell 14, Cornelius 11. Allenatore: Kaplan.

REGGIO EMILIA: Thompson 12, Hopkins 9, Candi 5, Baldi Rossi, Strautins 15, Crawford 19, Colombo ne, Johnson 23, Bonacini 2, Diouf 2. Allenatore: Caja.