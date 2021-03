Renato Villalta bacchetta Pietro Aradori: “Ormai è lento, non difende, non so quanto si possa ancora costruire una squadra su di lui”

Per Pietro Aradori sono arrivate parole di forte critica tecnica da parte di Renato Villalta, leggenda della Virtus Bologna, club per il quale la guardia azzurra ha anche giocato per un paio di stagioni, dal 2017 al 2019. Ora Aradori milita nella Fortitudo Bologna, è uno dei suoi leader offensivi ed è proprio su questo che si è concentrata la critica di Villalta: alla sua età, 32 anni compiuti da poco, Aradori sarebbe troppo lento per essere davvero un pericolo: in questa stagione sta segnando 13.4 punti di media in Serie A.

Queste le parole di Villalta alla televisione locale èTV riportate da BolognaBasket:

Lo conosco come giocatore molto importante, non vis-a-vis. È propenso per l’attacco, e con l’avanzare dell’età diventa sempre più lento. Gli avversari sanno come gioca e riescono a difendere su quelli che potevano essere vantaggi che ora non ha più. Non è predisposto alla difesa, ha bisogno – ed è normale – di qualcuno che difenda per lui. Lo stesso Teodosic è un giocatore di questo tipo, e per questo in Virtus sono importanti altri come Pajola e Adams per sopperire a queste mancanze. Teodosic ha molti pregi e quindi gli altri fanno il lavoro suo, mentre in Fortitudo accanto ad Aradori c’è Banks che è un giocatore anche lui con predisposizioni offensive, e che non riesce a sopperire i difetti di Aradori. Poi ce ne sono altri con questi particolari, e per questo si viene a creare questa situazione, per cui ad Aradori io preferisco un giocatore più completo come Weems. Aradori come molti, e io per primo, quando non fa canestro fa facce strane: mi dicono sia un’ottima persona, è stato eccellente dal punto di vista offensivo e ora non lo è più. È lento, le difese lo conoscono, e non so quanto si possa continuare a fare una squadra attorno a lui. Può essere un valido giocatore complementare da mettere in campo in certe situazioni.