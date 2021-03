Renzo Ulivieri attacca Pietro Aradori: “Serve rispetto, chi scrive certe cose è un idiota”

Il post su Facebook di Pietro Aradori con riferimenti a teorie negazioniste e no-vax sta facendo discutere tantissimo, nonostante il giocatore della Fortitudo abbia provato ad aggiustare il tiro poco dopo.

Questa mattina il fatto è stato messo in prima pagina dal Corriere di Bologna che gli ha dedicato il taglio centrale con la fotografia più grande della propria copertina. All’interno un’intervista all’allenatore di calcio Renzo Ulivieri, riportata anche dall’edizione online del quotidiano emiliano. Parole molto dure da parte dell’ex tecnico di Bologna, Parma e Modena che ha criticato fortemente il cestista.

Chi scrive o riprende certe cose e chi sminuisce la pandemia è un idiota, c’è un limite a tutto e non può mai mancare il rispetto per il dolore altrui. Chiedetelo a chi sta lottando in ospedale, a chi c’è passato e può raccontarlo oppure a chi ha perso un proprio caro. Io ho dovuto dire addio a due amici e forse non sono lucido nei commenti ma credo che se fosse stato un mio giocatore a scrivere certe cose, probabilmente gli avrei messo le mani addosso. Il vaccino? Me lo faranno sabato e ne sono felice, i discorsi di chi è contrario non dovrebbero trovare spazio.