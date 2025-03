Reyer Venezia, coach Spahija difende a spada tratta Casarin dopo gli attacchi del pubblico

La Reyer Venezia ha ottenuto una bella vittoria ai danni di Tortona, battuta 94-82 con un finale di gara molto intenso.

Un match in cui non ha brillato Davide Casarin, spesso beccato con i fischi da una parte del pubblico orogranata. L’allenatore Neven Spahija non ha gradito e nella conferenza stampa post partita ha difeso a spada tratta il suo giocatore.

Alleno da più di 30 anni e non ho mai visto un giocatore insultato in casa come Davide Casarin. È il nostro unico giovane cresciuto nella Reyer, e siamo tutti orgogliosi di lui. La maggior parte del pubblico lo sostiene, e lo ringrazio per questo, ma purtroppo ci sono persone che si definiscono tifosi e lo fischiano ancora prima che faccia qualcosa.

Voglio mandare un messaggio chiaro: un vero tifoso può essere arrabbiato, ma non abbandona mai la squadra e non insulta un proprio giocatore. Nessuno mi ha mai imposto di far giocare Davide, io scelgo in base al lavoro che vedo in settimana. Lui ha dato tanto per noi, l’ho riportato qui da Verona perché credo nei giovani e voglio svilupparli. Dobbiamo aiutarlo, non abbatterlo.

Dopo questo piccolo incidente, il pubblico lo ha sostenuto, e lo apprezzo. Io sono il suo allenatore e starò sempre dietro di lui, come dietro a tutti i miei giocatori. Se qualcuno deve essere insultato, che se la prendano con me, non mi interessa. Sono fiero di quello che ho fatto alla Reyer e non ho nulla di cui vergognarmi. Continueremo a lavorare sodo per andare avanti, e grazie di cuore ai veri tifosi che ci supportano.