Reyer Venezia, Jayson Granger lascia ma non per scelta sua… e lo fa notare!

Jayson Granger è arrivato alla Reyer Venezia l’estate scorsa con i migliori propositi possibili perché si tratta di un giocatore da EuroLega che ha deciso di sposare il progetto dei veneti per provare a vincere lo Scudetto con l’Umana e magari fare il miracolo di vincere l’EuroCup.

Purtroppo però l’annata è andata molto male perché in Europa sono arrivate troppe sconfitte e non sono riusciti nemmeno ad arrivare alle Final Four, mentre in Italia hanno abbandonato la corsa al primo turno, pur avendo il fattore campo contro Sassari.

Jayson Granger ci ha tenuto a ringraziare la città di Venezia e i tifosi ma ha anche fatto notare che non se ne va per scelta sua ma della società, come scritto su Instagram:

“Mi sarebbe piaciuto molto restare ancora un anno con tutti voi ma alla fine non è stata una mia decisione. Sono sereno perché ho dato il massimo in tutte le partite della stagione, senza perderne nemmeno una, anche infortunato”.

Non è detto che Jayson Granger però non giocherà in Serie A l’anno prossimo perché potrebbe essere appetibile per squadre di primo livello come Tortona o Sassari.

