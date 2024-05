Reyer Venezia, la rabbia post gara 2 con la Virtus Bologna costa cara a coach Spahija

Finale di gara molto teso ieri a Bologna, al termine di gara 2 di semifinale fra la Virtus e la Reyer Venezia.

Il coach dell’Umana, Neven Spahija, ha contestato duramente l’operato degli arbitri. Nel mirino due fischi arrivati nel finale, vale a dire uno sfondamento di Tucker e i liberi concessi a Cordinier che ha firmato dalla lunetta la vittoria delle V Nere.

Al termine del match l’allenatore dei lagunari è andato a muso duro con i direttori di gara e poi non si è presentato in conferenza stampa.

Proteste che il Giudice Sportivo ha deciso di punire con una giornata di squalifica. Spahija però sarà regolarmente in panchina in gara 3 perché la sanzione sarà commutata automaticamente in ammenda da 5mila euro, trattandosi della prima infrazione della sua stagione. La Reyer ha ricevuto anche una mula da 2.667 per minacce e offese del suo pubblico ad arbitri e giocatori avversari.