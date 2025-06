Reyer Venezia, preso Chris Horton ma non è l’unica firma in arrivo

La Reyer Venezia si muove veloce sul mercato: gli orogranata hanno raggiunto un accordo con Chris Horton, in uscita da Trapani dopo due stagioni in Sicilia. L’americano non rinnoverà con la Shark con cui ha segnato 9.9 punti di media aggiungendo 6.2 rimbalzi alla sua prima stagione in LBA.

Horton non è però l’unico rinforzo della Reyer reduce da una stagione altalenante in cui comunque il club ha rischiato di eliminare la Virtus Bologna al primo turno. Secondo Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport, ad Horton si aggiungeranno anche Leonardo Candi e Stefan Nikolic. Il primo arriva da Tortona, dove nell’ultima stagione ha mantenuto 4.2 punti di media, il secondo invece da Cremona, dove ha chiuso con 9.3 punti a partita. Andranno a rimpinguare la panchina di coach Neven Spahija.

🚨 Gran colpo della Reyer Venezia che è in chiusura con Chris Horton che sta per firmare un ricco biennale Uno dei migliori lunghi dell’ultima Serie A lascia dunque Trapani per potenziare la squadra di coach Spahija che sta finalizzando anche gli ingaggi di Candi e Nikolic — Francesco Pioppi (@FrancescoPioppi) June 12, 2025

Per il quintetto titolare Tyler Ennis e Mfiondou Kabengele sono in uscita. Entrambi giocheranno l’EuroLega: il playmaker firmerà con l’Hapoel Tel-Aviv, mentre il lungo con Dubai Basketball. Il sostituto in cabina di regia potrebbe essere Zavier Simpson, come scritto da La Nuova oggi. L’esterno americano, 28 anni, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Cluj con 17.9 punti e 8.0 assist di media in EuroCup. Vicino anche l’ingaggio di Ky Bowman, reduce da due stagioni a Treviso, l’ultima con 16.0 punti di media in LBA.

Foto: Trapani Shark