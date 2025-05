Reyer Venezia, rivoluzione: Paolo Galbiati in pole, Kabengele verso una big di EuroLega

La Reyer Venezia ha vissuto finora una stagione con tante ombre rispetto a quanto ci aveva abituati in passato. I lagunari, campioni d’Italia nel 2017 e nel 2019, sono attualmente 8° in classifica e non ancora sicuri di fare i Playoff. In EuroCup non è andata meglio: la Reyer è uscita agli ottavi di finale contro Gran Canaria.

In estate è prevista una vera e propria rivoluzione a Venezia, a partire dalla panchina: probabile l’addio di coach Neven Spahija, alla guida degli orogranata dal 2023, e l’arrivo di Paolo Galbiati. Quest’ultimo lascerà Trento dopo una stagione molto positiva e secondo La Nuova Venezia sarebbe il candidato numero uno per la panchina della Reyer. Altri papabili sono Alessandro Magro (attualmente ai BC Wolvers in Lituania) e Mario Fioretti (vice di Messina a Milano).

Sempre secondo La Nuova Venezia, rimarranno Amedeo Tessitori, Carl Wheatle, Davide Casarin e Alessandro Lever per il blocco italiani, usciranno invece gli stranieri Rodney McGruder, Kyle Wiltjer, Xavier Munford, Aamir Simms e Mfiondu Kabengele. Il centro canadese ha disputato una grande annata a livello personale, con 14.1 punti e 9.8 rimbalzi di media in LBA, attirando già a stagione in corso le sirene di EuroLega. In estate i tempi dovrebbero essere maturi per il trasferimento: secondo La Nuova Venezia, sarebbe vicino l’accordo tra Kabengele e il Real Madrid.

