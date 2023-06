Reyer Venezia, saluta anche Michael Bramos: è ritiro dal basket

Nei giorni scorsi Jayson Granger aveva annunciato via social, dopo una sola stagione, il proprio addio alla Reyer Venezia, specificando come non si sia trattato di una sua decisione. Oggi è stata la volta di Michael Bramos, una vera e propria bandiera per i lagunari: la guardia ellenica ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato, a 36 anni appena compiuti.

Bramos era arrivato a Venezia nel 2015, con la Reyer ha vinto due storici Scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup, segnando 7.2 punti di media nella stagione in corso, chiusa dagli orogranata con l’eliminazione al primo turno dei Playoff contro Sassari.

Il giocatore, che in carriera aveva militato anche al Peristeri, a Gran Canaria e due anni al Panathinaikos, ha dato l’annuncio congiuntamente alla Reyer, con un video che tratta la sua esperienza in Italia con Venezia.