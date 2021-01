Reyer Venezia, Wes Clark è vicinissimo

Colpo di mercato in arrivo per la Reyer Venezia che aprirà il 2021 regalandosi Wes Clark.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati notevoli passi avanti nella trattativa fra l’Umana e la guardia americana, tanto che le due parti avrebbero raggiunto l’accordo, come riferito in esclusiva alla nostra redazione. L’ufficialità è attesa a breve con l’obiettivo realistico di far esordire la nuova guardia nella sfida del 10 Gennaio contro Reggio Emilia.

Curioso anche il fatto che per la pagina Wikipedia in italiano del giocatore, Clark non sia più tesserato per i tedeschi del Chemnitz ma risulta già un giocatore orogranata.

Si tratterebbe di un rinforzo molto importante per l’Umana, alle prese con diversi problemi in attacco nelle ultime uscite: un giocatore che nelle precedenti esperienze italiane, a Brindisi e Cantù, ha dimostrato di saper trovare il canestro con continuità sarebbe la soluzione ideale.

