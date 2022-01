Riccardo Moraschini annuncia che sarà squalificato dall’antidoping

Si sta per arrivare ad un epilogo nella vicenda che ha coinvolto Riccardo Moraschini, giocatore dell’Olimpia Milano da un paio di mesi indisponibile perché fermato dall’antidoping. L’azzurro ha poco fa scritto un lungo post su Instagram che anticipa la squalifica per doping che verrà dunque ufficializzata a breve. Nel post non è specificato quanto durerà questa squalifica.

Moraschini ci tiene comunque a specificare che il contatto con la sostanza dopante, contenuta in uno spray cicatrizzante, sarebbe avvenuto per via indiretta. Il giocatore sarebbe infatti stato a contatto con una persona che utilizzava questa sostanza, senza saperlo. La Procura Nazionale Antidoping, secondo quanto scritto da Moraschini, avrebbe comunque riconosciuto l’involontarietà e quindi è lecito aspettarsi che anche la squalifica sia di minor entità. “Chi mi conosce sa che sono un ragazzo pulito” ha scritto il giocatore di Milano, deciso a far valere le proprie ragioni per non compromettere una carriera appena arrivata al suo apice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Moraschini (@rickymorasca)