Riccardo Moraschini ha rinunciato a farsi le controanalisi per doping

Nei prossimi giorni l’Olimpia Milano potrebbe tornare sul mercato, cercando di prendere Tommaso Baldasso dopo aver perso Riccardo Moraschini. Quest’ultimo è risultato positivo ad una sostanza dopante il mese scorso, sospeso in via cautelare, ma da allora non si sono avute più sue notizie. A fare parzialmente luce sulla situazione di Moraschini ci ha pensato Ettore Messina al termine della gara che questa sera ha visto i biancorossi imporsi 85-55 su Treviso al Forum.

Le dichiarazioni di Messina suscitano grande stupore, perché il presidente e coach di Milano ha annunciato che Moraschini “da un pezzo” ha rinunciato a farsi le controanalisi che avrebbero potuto eventualmente ridurre la sospensione o scagionarlo.

Moraschini ha rinunciato da un pezzo alle controanalisi. Mi sembra strano bisogna aspettare così tanto per avere una decisione. Mi spiace sia passato già molto tempo e non siamo riusciti ad avere una notizie ufficiali. Non so se dipende dalle documentazioni, ma è un ritardo che non va bene né per il giocatore né per noi.