Nuova chance per Riccardo Moraschini che dopo la controversa vicenda doping riparte dalla Reyer Venezia. Dopo Milano, un’altra big nel curriculum di Moraschini che indosserà la maglia orogranata nella prossima stagione. L’Umana rinforza così il suo pacchetto italiani dopo la partenza di Stefano Tonut che ha compiuto il percorso inverso, firmando per l’Olimpia Milano.

“Innanzitutto voglio ringraziare la Reyer, il Presidente Federico Casarin e coach Walter De Raffaele per questa opportunità – ha dichiarato il giocatore nel comunicato della sua presentazione -. Mi hanno subito fatto sentire importante e per me è gratificante che mi venga riconosciuto un valore che penso di avere. Sono contento finalmente che sia arrivata questa bella notizia, non vedevo l’ora. Ho il fuoco dentro e voglio rivivere l’adrenalina del campo e l’entusiasmo di far parte di una squadra. La Reyer è una società molto importante del campionato italiano, un Club ambizioso che è cresciuto tanto negli ultimi anni. Sono davvero felice!”.

“Finalmente una gran bella notizia dopo mesi difficili – ha aggiunto Moraschini dal suo profilo Twitter – . Grazie Reyer per avermi fatto sentire nuovamente importante all’interno di un progetto. Il countdown è ufficialmente cominciato…”

Venezia nel frattempo ha annunciato l’addio di Austin Daye e di Bruno Cerella, quest’ultimo vicinissimo all’accordo con Treviglio in A2.

Foto: FIBA