Riccardo Moraschini saluta Milano: “Mai mi sarei aspettato potesse finire così”

Nei giorni scorsi Riccardo Moraschini è stato tagliato, con qualche mese di anticipo, dall’Olimpia Milano. Il giocatore azzurro, fermo da novembre per il caso di doping che lo ha coinvolto, aveva il contratto in scadenza in estate. Moraschini, per ragioni prettamente burocratiche, ha rinunciato di fatto a continuare col ricorso, nonostante non fosse stato lui ma la fidanzata ad utilizzare la sostanza proibita, perché ci sarebbe voluto più tempo rispetto a scontare la squalifica di un anno.

Nel suo messaggio pubblicato sui social, Moraschini non ha nascosto l’amarezza per questa situazione ed ha concluso dicendo che “ora è il momento di guardare avanti”. Nei prossimi mesi conosceremo quale sarà la sua prossima destinazione.

Mai mi sarei aspettato che potesse finire così dopo 3 anni belli e intensi. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi dell’Olimpia che mi hanno sempre sostenuto in campo e ancora di più in questi mesi difficili. Da parte mia ho sempre lottato fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia, mostrando sempre riconoscenza e attaccamento. E questo mi rende molto fiero di quello che ho fatto qui in questi anni. Ora è il momento di guardare avanti, sempre a testa alta. Ancora grazie a tutti.

