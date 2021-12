Moraschini qualche settimana fa è stato fermato dall’antidoping per la positività al Clostebol. Il giocatore dell’Olimpia Milano e della Nazionale italiana di pallacanestro, Riccardo Moraschini, ha deciso di non fare le controanalisi – aveva la possibilità di richiederlo – ma ha preferito non procedere perché altrimenti i tempi si sarebbero allungati, come riportato da La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi.

Sempre la Rosea stamattina scrive che il 20 dicembre si presenterà al Tribunale Nazionale dell’Antidoping per dimostrare la sua innocenza.

Ma perché davvero Moraschini ha deciso di non fare le controanalisi? Ce l’ha detto lui stesso tramite il suo profilo Twitter, rispondendo ad Alessandro Maggi di Sportando e Real Olimpia Milano:

“Le controanalisi non servono se hai già individuato il problema della tua positività. Non sono altro che testare il secondo campione prelevato dalle stesse urine=perdita di tempo e tanti soldi… così chiariamo una volta per tutte”.

Mi spiega il motivo per cui non ha voluto sottoporsi alla controanalisi? — Francesco Bonvicini (@frabonvicini) December 5, 2021

Le controanalisi non servono se hai già individuato il problema della tua positività. Non sono altro che testare il secondo campione prelevato dalle stesse urine=perdita di tempo e tanti soldi…così chiariamo una volta per tutte — Riccardo Moraschini (@morasca9) December 5, 2021

La spiegazione di Riccardo Moraschini sul perché non ha voluto fare le controanalisi è stata davvero molto chiara. Naturalmente da tifosi della Nazionale ci auguriamo per lui e per noi che presto possa tornare in campo e che il 20 dicembre possa dimostrare la sua innocenza. Vi terremo aggiornati sulla vicenda.

