Riccardo Visconti resta ufficialmente in Spagna ma cambia squadra

Nel corso della passata stagione Riccardo Visconti aveva lasciato la Virtus Bologna per Granada, formazione di Liga ACB impegnata nella lotta per non retrocedere. Nonostante le ottime prestazioni dell’italiano, 9.0 punti di media in Spagna, Granada non ce l’ha fatta e ha chiuso penultima, venendo però ripescata a causa della mancata iscrizione di una delle due squadre neopromosse. Visconti ha comunque lasciato il club al termine della stagione, rimanendo free agent fino ad oggi quando è stata ufficializzata la sua permanenza in Liga, ma con un’altra formazione: il Rio Breogan.

Il Rio Breogan è l’ex squadra di Momo Diouf, che ci aveva giocato nella stagione 2023-24, e lo scorso anno ha chiuso 13° in Liga. A Lugo, città di meno di 100.000 abitanti, Visconti spera di ripetere le buone partite disputate a Granada. Ad allenarlo ci sarà coach Luis Casimiro, ex tecnico di Malaga e Siviglia, ma soprattutto del Manresa dei miracoli che vinse il campionato spagnolo contro ogni aspettativa nella stagione 1997-98.