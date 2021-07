Rich Paul, agente di LeBron James, si è fidanzato con Adele

Nel panorama NBA siamo abituati a osservare dall’esterno diverse love story che coinvolgono giocatori e personalità dello spettacolo, americane e non. La più famosa relazione di questo tipo al momento è probabilmente quella tra Devin Booker e Kendall Jenner. Durante Gara-5 delle Finals a Phoenix a bordocampo tutti hanno notato LeBron James, venuto a supportare l’amico Chris Paul con tanto di bottiglia di tequila sotto la sedia. Di fianco a lui in meno hanno notato Rich Paul, il suo agente, in compagnia della sua nuova fidanzata: non una qualunque, bensì la popstar Adele.

Nonostante sia assente dal mondo musicale dal 2017, quando pubblicò il suo ultimo album, Adele rimane ancora oggi una delle cantanti più famose al mondo. Vederla seduta affianco di Paul ha sorpreso tutti, perché nessuno era fin a quel momento a conoscenza della loro relazione. Rich Paul, in assoluto il procuratore più influente in NBA, avrebbe dovuto portare la fidanzata a bordocampo in Gara-5 come loro prima uscita ufficiale in coppia. In pochi si aspettavano che quella ragazza potesse essere proprio Adele.

Windhorst said “Rich Paul brought his girlfriend to the game to sit next to LeBron, his gf is Adele”… he said it’s their 1st public appearance. 😳😳 pic.twitter.com/0cmNVip2vh — 🏀 (@dribblecity) July 18, 2021