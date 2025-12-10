Rich Paul avverte i Lakers: “LeBron James resta ma…”

Il potente agente Rich Paul è tornato a parlare del futuro di LeBron James. Il Re chiuderà la stagione ai Los Angeles Lakers ma il procuratore ha lanciato un messaggio non troppo velato al front office.

Nessun riferimento al futuro di LeBron al termine della stagione ma un abboccamento ai New York Knicks e l’invito alla dirigenza gialloviola a intervenire per puntellare il roster in vista dei playoff.

LeBron concluderà la stagione con i Lakers. Dove altro dovrebbe andare? A me vengono in mente i Knicks, per come sono strutturati adesso non hanno possibilità di vincere il titolo e LeBron sicuramente gli costerebbe meno di Giannis. Li renderebbe una squadra migliore? Di sicuro, ma questo si potrebbe dire anche per tutte le altre franchigie. Neanche i Lakers però sono abbastanza forti per essere considerati una contender. Ok, sono secondi a Ovest al momento ma perché hanno dei giocatori che possono risolvere le partite da soli. Ma non hanno un roster attrezzato per le Finals. Nella parte finale della stagione gli avversari si preparano meglio, lo scorso anno infatti hanno faticato contro la fisicità e la profondità di Minnesota. Per fare strada in post season servono ritmi alti, tiro da tre punti, atletismo e un roster profondo. Questi Lakers non mi sembrano in grado di giocare più veloce e la loro pallacanestro sarà facile da difendere nei playoff.