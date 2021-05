Rick Carlisle e Luka Doncic vengono espulsi: il coach di Dallas si scusa

La frustrazione ha avuto il sopravvento su Rick Carlisle, Luka Doncic e tutti i Dallas Mavericks dopo aver subito la terza sconfitta di fila dopo essersi inchinati ai Sacramento Kings, non proprio la miglior formazione del campionato. Sia Rick Carlisle sia Luka Doncic hanno lasciato la partita anzitempo poiché sono stati espulsi nella sconfitta casalinga per 111 a 99.

Nella conferenza stamoa post partita, coach Carlisle ha affrontato il tema della raffica di espulsioni che ci sono state. Rispondendo al fatto che Doncic ha preso il 14° e 15° fallo tecnico in questa stagione, il che obbligherà un possibile candidato MVP al dover saltare un match, Carlisle ha ammesso che avrebbe dovuto mantenere la calma.

“Abbiamo detto a Doncic che non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo. Stasera ho dato un cattivo esempio prendendo due tecnici. Quindi è in parte anche colpa mia. Ho anche chiesto scusa alla squadra dopo la partita. Non è il giusto esempio” .

"I've got four technicals this year, all from the same [referee]."

