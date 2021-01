Rick Carlisle ha spiegato perché Luka Doncic si è presentato in sovrappeso al training camp

Quando aveva esordito in preseason, Luka Doncic era fin da subito sembrato molto in sovrappeso rispetto a come l’avevamo lasciato nella “bolla” di Orlando. Piano piano lo sloveno sta tornando nella sua forma migliore, ancora lontana nonostante le prestazioni sul campo siano in risalita dopo un inizio di stagione da rivedere.

Dopo la recente vittoria su Houston, nella quale Doncic ha realizzato la prima tripla-doppia della sua stagione, coach Rick Carlisle ha spiegato per quale motivo il suo giocatore si sia presentato in scarsa forma al training camp: tutto sarebbe da ricondurre alla decisione “improvvisa” della NBA di iniziare la stagione a dicembre, invece che a gennaio o febbraio come sembrava inizialmente.

Rick Carlisle on Luka: "Luka is one of many players that had heard that the season wasn't gonna start until Jan. or Feb. His preparation schedule was thrown off. He just got behind the curve. Pretty clear now he's working his way back to where he needs to be."

— Michael C. Wright (@mikecwright) January 5, 2021