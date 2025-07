Ricky Rubio è tornato a parlare dopo diversi mesi di silenzio

Dopo essersi allontanato dai campi da basket per motivi legati alla salute mentale, Ricky Rubio torna a parlare. E lo fa in un’intervista sincera e profonda rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, dove racconta senza filtri le difficoltà vissute negli Stati Uniti e la sua delusione nei confronti della cultura NBA.

“Non ho mai fatto amicizia, solo compagni di squadra”

Rubio, oggi ancora senza contratto dopo la sua ultima esperienza con i Cleveland Cavaliers e il Barcelona, si è soffermato su quanto l’ambiente NBA possa essere distante da valori come empatia, relazione e autenticità.

“Non ho mai fatto amicizia, solo compagni di squadra”, ha dichiarato il playmaker spagnolo. “Mi è sempre stato difficile aprirmi e affrontare i conflitti. E ho assistito ad atteggiamenti che non mi hanno fatto sentire a mio agio.”

Una delle frasi che ha colpito maggiormente è legata alla superficialità percepita nei rapporti tra giocatori:

“In spogliatoio senti cose assurde, tipo: ‘Che macchina guidi?’. Davvero dobbiamo competere anche su questo?

Questo non mi rende una persona migliore. E nemmeno un giocatore migliore.”

L’era YouTube e la maschera forzata in Minnesota

Rubio è poi tornato indietro nel tempo, parlando dei suoi primi anni nella NBA con i Minnesota Timberwolves, definendoli parte della “YouTube era”:

“Mi sono sentito obbligato a costruire un personaggio per le telecamere. Non ero io. Era tutto uno spettacolo.”

Un malessere profondo, che lo ha portato a una riflessione ancora più ampia sull’evoluzione del basket moderno, anche al di fuori degli Stati Uniti.

“Non mi sono mai innamorato della cultura o delle tradizioni americane”, ha ammesso Rubio. “Hanno trasformato la NBA in uno show, in un business. Hanno abbandonato l’amore per la pallacanestro. E purtroppo, questa tendenza la vedo anche in Europa”.

Rubio e il futuro: ritorno in campo o addio definitivo?

Dopo aver saltato la stagione 2024-2025 per motivi personali, Ricky Rubio non ha ancora annunciato ufficialmente il suo ritiro, ma resta lontano dalla pallacanestro giocata. In molti si chiedono se Rubio potrà fare ritorno nel basket europeo – magari in Liga ACB o EuroLega – o se la sua carriera si chiuderà così, con una testimonianza preziosa che va ben oltre le statistiche.