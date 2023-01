Ricky Rubio è tornato in campo dopo oltre un anno

A poco più di un anno dall’infortunio al crociato che ne aveva messo in dubbio, a 32 anni, il futuro in NBA, Ricky Rubio è tornato in campo nella notte con i Cleveland Cavaliers. L’ultima partita dello spagnolo era datata 29 dicembre 2021, sempre con la maglia dei Cavs. Poi una trade che, da infortunato, lo ha portato agli Indiana Pacers fino alla scadenza del contratto in estate, quando ha firmato nuovamente per Cleveland fino al 2025.

Questa notte, nella gara casalinga vinta a Portland, Rubio è rimasto in campo 10′ con 9 punti, 3 rimbalzi e 1 assist, tirando 3/5 dal campo, 2/4 da tre e 1/2 dalla lunetta. È un inizio, visto il lungo periodo di assenza. Ora lo spagnolo rientrerà pian piano nelle rotazioni di coach JB Bickerstaff e si giocherà il posto di backup di Garland insieme a Raul Neto.