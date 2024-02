Ricky Rubio ha firmato con il Barcelona fino a fine stagione!

Si tratta di una mossa di grande significato per l’importanza del giocatore, Ricky Rubio ha firmato per il Barcelona fino al termine della stagione, come riportato da Marca.

Naturalmente è una grande notizia da molti punti di vista. In primis per Ricky, che aveva deciso di smettere di giocare a pallacanestro ad agosto, quando si stava preparando per i Mondiali in Malesia e nelle Filippine con la nazionale, a causa di un problema di salute mentale e che sembra essere sulla strada giusta per la guarigione. E poi per la nazionale spagnola, che può reclutarlo nuovamente per il Preolimpico (dal 2 al 7 luglio) se tutto va bene e arriva in tempo.

Il Barça, che iscriverà il giocatore all’EuroLega (il termine per farlo scade mercoledì alle 18.00), rispetterà i tempi di Ricky, che deciderà quando tornare in campo.

La situazione è molto simile a quella di Pau Gasol nel 2021. La leggenda ha firmato per completare il suo recupero dall’intervento chirurgico al piede sinistro, ha potuto giocare con il Barça, la squadra della sua vita, con cui ha vinto la Liga ACB ed è tornato in nazionale per essere ai Giochi di Tokyo e salutare sui campi da gioco, come era il suo sogno. Non vediamo l’ora di rivedere Ricky Rubio in campo con il Barcelona!

